Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

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12 июня 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава КНДР Ким Чен Ын, LNSYJP/Xinhua

В ночь на пятницу, 12 июня, стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

Ким Чен Ын передал теплый привет и горячее поздравление лично Владимиру Путину, правительству и народу РФ от имени властей и граждан КНДР. Северокорейский лидер отметил, что сейчас Россия под энергичным руководством президента отважно преодолевает вызовы и трудности и добивается больших успехов.

Ким Чен Ын пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и еще больших успехов, а россиянам – процветания и благосостояния. Глава КНДР добавил, что "с радостью вспоминает знаменательную первую встречу" с российским президентом в апреле 2019 года во Владивостоке и заметил, что рассчитывает в будущем укреплять и развивать "драгоценную традицию корейско-российской дружбы", которая имеет глубокие исторические корни.