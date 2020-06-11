Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Москва, фото: pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей остаться дома 12 июня в День России. Собянин напомнил, что массовые мероприятия в мегаполисе до сих пор запрещены из-за коронавируса.

У работающих россиян в июне в связи с праздником три выходных дня подряд: 12, 13 и 14 июня. Массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса проводиться не будет, только официальные.

И еще будет выходным днем среда, 24 июня. По словам Собянина, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня), и будет день парада в честь 75-летия Победы. Он призвал посмотреть это по телевизору. Собянин пояснил в эфире телеканала "Россия 24", что во избежание вспышки коронавируса на торжествах не будет большого количества зрителей.

"Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать, тогда у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности",- заявил мэр Москвы.