Футбльный матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за коронавируса у трех игроков в московском клубе

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21 июня 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

футбол, фото: pixabay.com

Представители Российского футбольного союза (РФС) сообщили о переносе матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо» из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностирован о троих игроков «Динамо».

Матч был запланирована на 21 июня. Из-за заразившихся футболистов встречу перенесли на 19 июля.

Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Они отправлены на двухнедельный карантин. Остальные футболисты, тренерский штаб и персонал «Динамо» с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

Весь клуб, помимо зараженных, сегодня повторно сдал тесты на коронавирус, результаты у всех оказались отрицательными.

В субботу, 20 июня, в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» петербургский «Зенит» провел первый официальный матч после длительной паузы, связанной с коронавирусом, в гостях у ЦСКА. Армейцы проиграли.

«ЦСКА выглядит школьниками по сравнению с солидными дядьками», — оценил Аршавин первый тайм матча «Зенит» - ЦСКА.