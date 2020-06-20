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«ЦСКА выглядит школьниками по сравнению с солидными дядьками», — оценил Аршавин первый тайм матча «Зенит» -ЦСКА

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

«ЦСКА выглядит школьниками по сравнению с солидными дядьками», — оценил Аршавин первый тайм матча «Зенит» -ЦСКА
Aндрей Аршавин, фото: Аlexander Kulebyakin, globallookpress.com

В субботу, 20 июня, играют ЦСКА и «Зенит». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». После первого тайма матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подготовку московской и петербургской команд оценил бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

После первого тайма ЦСКА уступает «Зениту» со счётом 0:3. «"Зенит" лучше готов. Лучше знает, что ему нужно делать. ЦСКА выглядит школьниками по сравнению с солидными дядьками», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

У хозяев с первых минут на поле вышли Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов, - передает RT.
Состав «Зенита» с начала игры: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

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