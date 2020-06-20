ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Зенита» - 0:4

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 июня 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Артем Дзюба, фото: vk.com/a_dzyuba22

Сегодня, в субботу, 20 июня, в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» петербургский «Зенит» провел первый официальный матч после длительной паузы, связанной с коронавирусом, в гостях у армейцев. Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов -на Дону)

Армейцы не выиграли в 5 последних турах РПЛ (3 ничьи, 2 поражения). В последнем матче перед вынужденной паузой ЦСКА разделил очки с «Уфой» (0:0). На своем поле команда не смогла победить в 5 из 6 предыдущих встреч в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения). Тем не менее после 22 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, которое позволяет принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Отрыв москвичей от 6-й строчки – 6 очков, а отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 баллов. Зенитовцы не проиграли в 11 последних матчах в РПЛ (8 побед, 3 ничьи) и занимают 1-е место в турнирной таблице, с отрывом от 2-й строчки на 9 очков .

Игра началась, очень трудно оценить функциональную готовность футболистов после долгого перерыва. Мы видим, что резкий переход от относительного покоя к игровым нагрузкам судя по игре может привести к травмам,чего очень не хотелось бы.Сейчас питерцам главное поймать свой ритм игры, нашим ребятам не хватает легкости . Приятно, что допустили на стадионы 10% болельщиков на трибуны.

Армейцы начали в своей манере, пытаясь создать давление на ворота соперника, но к сожалению зто привело к тому, что на 2мин,при подаче углового Бронислав Иванович после подачи Караваева головой срезает мяч в ворота армейцев:0:1 На 9 мин Малком после филигранной атаки в одно касание увеличивает счет до 0:2 .

Кошмарное начало для ЦСКА! Малком по центра разогнал атаку "Зенита" через центр, сыграл направо на Азмуна, который подал мяч на дальний край штрафной площади на Дзюбу. Артём неточно сбросил мяч, казалось, подарив его Васину, но защитник растерялся и запаниковал, и от его ноги мяч пришёл к Малкому, который из пределов вратарской не мог промахнуться. Пока одностороннее движение в этой игре. Видели перед этим матчем букмекеры фаворитом петербургскую команду, но вряд ли кто-то мог предположить, что уже в первую десятиминутку гости сумеют забить дважды.Значительно тише стало на трибунах "ВЭБ Арены", чем было сразу после стартового свистка. Но самые оптимистичные болельщики хозяев всё же стараются изо всех сил поддерживать своих любимцев.

На 20 мин. во всех матчах минута благодарности врачам. Футболисты делают поклон врачам за самоотверженную работу в период пандемиим.

Армейцы успокоились и пытаются отыграться .Сергей Семак не позволяет своим подопечным отсиживаться на своей половине поля, и питерцы начинают прессинговать москвичей ещё на чужой половине.Больше единоборств в центре поля начали выигрывать игроки ЦСКА, но это пока даёт им лишь минимальное игровое преимущество, а отставание в счёте уже достаточно велико.Принялись пасоваться поперёк поля футболисты "Зенита". "Армейцы" неохотно идут в прессинг. Видимо, чувствуется уже усталость. Многие команды после карантина не успели набрать оптимальные физические кондиции к возобновлению чемпионата.

Малком правым краем разогнал контратаку "Зенита", выманил на себя четверых соперников, но передача налево не прошла - Бистрович перехватил мяч. К 42 мин. 12:4 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. Но в створ ворот "армейцы" попали только два раза, тогда как у питерцев все 4 их удара были точными.На 45 мин Малком делает счет 0:3: "Гол в раздевалку" получает ЦСКА.

Дзюба совершил великолепный проход по левому флангу, сместился в штрафную площадку, сбросил мяч под удар Азмуну, которого накрыли, но он срикошетил к Малкому, который из полукружия штрафной площади едва не порвал сетку пушечным ударом.

Первый тайм окончен! "Зенит" громит на выезде ЦСКА со счётом 3:0.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, возобновились атаки зенитовцев,Без особого сумбура в спокойном ритме начался второй тайм, хотя "армейцам" учитывая счёт на табло, следует как можно скорее взвинчивать темп и нагнетать игру в атаке.Дзюба снова за счёт дриблинга протащил мяч с левого фланга в центр и отпасовал в центр на Азмуна, но иранец слишком долго готовил удар и его успели накрыть. Дриусси запустил Дзюбу по правому флангу в атаку, Артём возвращал мяч прострельной передачей уже в штрафную площадку, но получилось немного в противоход аргентинцу. Не ощущается в действиях "армейцев" веры в то, что этот матч ещё можно спасти. Но нужно хотя бы гол престижа попытаться организовать для своих болельщиков.В штрафной «Зенита» игрок ЦСКА сыграл рукой, арбитр назначает пенальти, Дриусси пробивает и счет становиться разгромным 0:4. Звучит финальный свисток арбитра, зенитовцы одерживают убедительную победу, набирают 53 очка и уходит в отрыв.