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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Татьяна Тарасова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова прокомментировала назначение Евгения Плющенко тренером сборной России. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвала запастить терпением и подождать результатов работы. По ее мнению, «нужно наблюдать процесс наборки мастерства».

Информация о назначении Плющенко тренером российской сборной по фигурному катанию появилась на сайте Министерства спорта РФ. Плющенко будет работать с национальной командой в Центре спортивной подготовки сборных команд России.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Под руководством Татьяны Тарасовой Олимпиаду выиграл Алексей Ягудин.

Юлия Липницкая, которая работает в шоу Евгения Плющенко, скоро станет мамой.

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