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Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию
Евгений Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил официальный статус тренера сборной России по фигурному катанию. Теперь он один из специалистов, работающих с национальной командой, сообщается на сайте минспорта РФ.

Тренером сборной он стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас – сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», – сказал Плющенко. 

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