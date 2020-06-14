Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

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14 июня 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Евгений Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил официальный статус тренера сборной России по фигурному катанию. Теперь он один из специалистов, работающих с национальной командой, сообщается на сайте минспорта РФ.

Тренером сборной он стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас – сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», – сказал Плющенко.