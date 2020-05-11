Тони Фергюсон госпитализирован после боя с Джастином Гэтжи из-за перелома орбитальной кости

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11 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CBS Sports

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, фото: vk.com/tonyfergusonxt

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюсон был госпитализирован после боя с соотечественником Джастином Гэтжи.

У Фергюсона оказался перелом орбитальной кости. Спортсмен получил травму в ходе поединка 10 мая. Гэтжи в пятом раунде боя нанес сопернику серию ударов, в Фергюсон все их пропустил. Он замотал головой, и его представители попросили остановить поединок. Под правым глазом у 36-летнего Фергюсона была заметна рассеченная рана и гематома.

Гэтжи присудили победу техническим нокаутом. Он завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон оценил соперника как «хорошего бойца».

Напомним, главный бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за временный титул чемпиона UFC прошел в Джексонвилле.