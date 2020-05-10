Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом

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10 мая 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Поединок двух американских бойцов смешанного стиля (MMA) Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона завершился победой Гэтжи. Главный бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за временный титул чемпиона UFC прошел в Джексонвилле.

Джастин Гэтжи досрочно победил соотечественника. В пятом раунде Тони Фергюсон пропустил серию ударов. Команда Фергюсона попросила остановить поединок. Гэйджи присудили победу техническим нокаутом. Для 31-летнего Гэйджи эта победа стала 22-й в карьере. 36-летний Фергюсон потерпел четвертое поражение, он проиграл впервые за восемь лет.

Гэтжи выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. Глава UFC Дэйна Уайт ранее заявлял, что победитель поединка Гэйтжи — Фергюсон осенью сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в бою за чемпионство в легком весе.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, почему есть особенности организации боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.