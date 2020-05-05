Президент UFC объяснил, почему Нурмагомедова не привлекают гонорары: «Россиянин очень богат»

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, почему есть особенности организации боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов так богат, что деньги его не волнуют, и россиянина невозможно заинтересовать боем с ирландцем и только высоким гонораром. По словам функционера, люди этого не понимают.
1 мая Уайт заявлялся, что настроен на организацию второго поединка между Хабибом и Конором, и Макгрегор рвется выйти в октагон против соперника из России.
1 апреля Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном.
В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов, и это привело к их дисквалификациям.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, почему есть особенности организации боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов так богат, что деньги его не волнуют, и россиянина невозможно заинтересовать боем с ирландцем и только высоким гонораром. По словам функционера, люди этого не понимают. 1 мая Уайт заявлялся, что настроен на организацию второго поединка между Хабибом и Конором, и Макгрегор «горит желанием» вновь выйти в октагон против соперника из России. 1 апреля Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном. В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов, и это привело к их дисквалификациям.