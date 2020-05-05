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Президент UFC объяснил, почему Нурмагомедова не привлекают гонорары: «Россиянин очень богат»

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show, Лента.ру

Президент UFC объяснил, почему Нурмагомедова не привлекают гонорары: «Россиянин очень богат»
Хабиб, фото: vk.com/khabib_nurmagomedov

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, почему есть особенности организации боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов так богат, что деньги его не волнуют, и россиянина невозможно заинтересовать боем с ирландцем и только высоким гонораром.  По словам функционера, люди этого не понимают.

1 мая Уайт заявлялся, что настроен на организацию второго поединка между Хабибом и Конором, и Макгрегор рвется выйти в октагон против соперника из России.

1 апреля Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов, и это привело к их дисквалификациям.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, почему есть особенности организации боя-реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов так богат, что деньги его не волнуют, и россиянина  невозможно заинтересовать боем с ирландцем и только высоким гонораром. По словам функционера, люди этого не  понимают. 1 мая Уайт заявлялся, что настроен на организацию второго поединка между Хабибом и Конором,  и Макгрегор «горит желанием» вновь выйти в октагон против соперника из России. 1 апреля Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном. В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов, и это  привело к их дисквалификациям. 

ИЧ
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