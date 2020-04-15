Тренер сборной России по боксу рассказал, что вылечился после заражения COVID-19

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15 апреля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Стало известно, что тренер сборной России по боксу Антон Кадушин выздоровел после заражения коронавирусом. В скором времени ему выпишут справку об официальной выписке.

«Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный», - рассказал спортсмен.

Сообщается: если результат исследования положительный, то сразу же приходят данные о пациенте.

Кадушин заразился коронавирусом нового типа во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, который был прерван из-за пандемии в марте. Российские боксеры после возвращения находились на самоизоляции.

Ранее бывшая первая ракетка мира, заслуженный мастер спорта Марат Сафин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Теннисист назвал пандемию «проектом по чипизации людей от теневого правительства».