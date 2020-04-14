Теннисист Марат Сафин предупредил о вживлении чипа под видом вакцинации от коронавируса

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14 апреля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: Марат Сафин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Бывшая первая ракетка мира, заслуженный мастер спорта Марат Сафин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Теннисист назвал пандемию «проектом по чипизации людей от теневого правительства».

«Думаю, что с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору», - высказал спортсмен в прямом эфире в Instagram порталу Sports.ru.

Сафин считает, что мировые ученые скоро изобретут вакцину против коронавируса нового типа, а вместе с ней будут вживлять микрочипы. Так легче отслеживать людей со всей планеты, пояснил он. Кроме того, спортсмен предупредил, что не настаивает на этой теории и предлагает общественности «провести свои исследования». «Кто хочет, всё найдёт», - уверен он.

Он отметил, что людей не просто так посадили по домам. Сафин добавил, что вся ситуация дело рук неких «хозяев мира», о существовании которых мы даже не догадываемся.