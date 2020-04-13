В «Векторе» раскрыли подробности проведения испытаний вакцины от коронавируса на людях

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 апреля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Вирусолог в новосибирской лаборатории «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, по каким критериями отбирались добровольцы для проведения испытаний и как в каких условиях они будут проходить. Известно, что уже создана первая группа из 60 добровольцев, в ней сам разработчик вакцины, сообщает kp.ru.

«Принцип один и тот же: из присланных заявок отбираются самые здоровые люди, у которых нет серьезных сопутствующих заболеваний - к примеру, диабета, сердечной недостаточности. Это важно для того, чтобы картина исследования не смазалась, чтобы понять, как вырабатываются иммуноглобулины», -пояснил он.

По его словам, все добровольцы пройдут мед. обследование, чтобы выбрать из них «самых здоровых» людей, кто первым испытает вакцинацию. Чепурнов отметил, что сначала обычно выбирает пациентов «в возрасте от 20 до 45 лет», а потом уже вакцину вводят остальным добровольцам.

«Примерно сутки они проведут под наблюдением в «Векторе»: там есть специальный профилакторный корпус для таких целей. Вирусологи будут смотреть, нет ли проявлений аллергии или покраснения в месте укола», - поделился он.

Чепурнов объяснил, что при отсутствии воспалений человека отпустят домой, но он обязан будет вести дневник и приходить на осмотр.

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