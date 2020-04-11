В России формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

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11 апреля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что Россия готовится к первому этапу проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа на добровольцах.

«У нас уже формируются группы, есть очень много желающих, нам поступают звонки от добровольцев, от жителей как Новосибирской области, так и других регионов, которые желают быть первыми, первыми получить защиту от новой коронавирусной инфекции … И в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности», - поделился он в фильме «Опасный вирус-2» на канале «Россия-1».

Максютов отметил, что первые 60 добровольцев уже отобраны.