Эпидемиолог объяснил, сколько пациенты с COVID-19 остаются заразными

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 апреля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал, сколько переболевший новым коронавирусом пациент может быть заразным. Об этом он сообщил в фильме «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия-1».

Семенов считает, что человек может распространять инфекцию в течение пяти недель после исчезновения клинических признаков болезни. Однако он отметил, что это зависит от состояния пациента во время болезни: чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет коронавирус в окружающую среду.

Ранее сообщалось, что россияне нашли новое средство защиты от новой инфекции, а число заболевших в России превысило 13,5 тыс. чел.