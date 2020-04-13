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Японские ученые выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: biorxiv.org

Японские ученые выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
фото: pixabay.com

Группа японских учёных выявила препарат, который блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2. При этом для проведения эксперимента были взяты девять похожих лекарственных средств.

Ученые отметили, что нелфинавир блокирует распространение вируса в организме человека. Отмечается, что его используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами при лечении ВИЧ.

Эксперты сравнили влияние девяти подобных препаратов на частицы коронавирусной инфекции СOVID-19 и нашли закономерность в снижении репликационной активности ее возбудителя.

Кроме того, специалисты добавили, что еще нет эффективного средства против новой инфекции, поэтому следует тестировать хорошие противовирусные препараты.

Ранее сообщалось, что ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга в Соединенных Штатах Америки создали прототип вакцины против COVID-19 в виде микроигольного пластыря. 

БА

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