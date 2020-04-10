Боец Тони Фергюсон отреагировал на отмену UFC 249

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10 апреля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Фото:Тони Фергюсон, Instagram

Легковес UFC Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249, где должен был состояться его бой с Джастином Гэтжи. Он уверен, что состязание отменили по веским причинам.

«Я уверен, что есть веская причина отмены UFC 249. Давай будем реалистами. Я должен продолжать верить. Я должен окружать себя этим узким кругом людей и продолжать контролировать свои тренировки. Я просто продолжу собирать трофеи и делать то же самое», - высказал боец.

Фергюсон добавил, что будет продолжать тренироваться и даже не против «нарастить еще мускулы». Он отметил, что каждое утро он молится, обнимает сына и целует жену, а потом делает то, что он делал всегда.