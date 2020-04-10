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Турнир UFC 249 официально отменен из-за коронавируса

, 12:53 [ «Аргументы Недели», ] Источник: AllBoxing

Турнир UFC 249 официально отменен из-за коронавируса
Pixabay

Президент UFC Дэйна Уайт объявил об отмене турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля. Эксперты считают, что это было сделано по финансовым соображениям. 

Дэйна Уайт  в специальном интервью для ESPN объяснил причины отмены и дальнейшие планы: «Влиятельные лица попросили меня отступиться и не проводить турнир в следующую субботу. Мы готовы все провести. Tachi Palace Resort Casino в индейской резервации в Калифорнии поддерживали нас все время. Могу вам заявить сейчас, что как только мир вновь вернется в норму, Калифорнийский турнир будет именно там. Я проведу там крупный бой в благодарность за поддержку», – заявил он. 

Напомним, что на турнире UFC 249 планировалось провести бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова, но в итоге Хабиба заменил Джастин Гэтжи. 

Эксперты считают, что причиной отмены мог быть финансовый вопрос: «Понятно, почему отказался Хабиб, он не мог вылететь, –  рассказал ТАСС руководитель российской компании М-1 Вадим Финкельштейн. – Вряд ли он предвидел ситуацию. Думаю, что причиной отмены стал финансовый вопрос. Проведение такого мероприятия на острове стоило дороже, чем проведение на обычной арене».

 

 

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