Турнир UFC 249 официально отменен из-за коронавируса

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10 апреля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: AllBoxing

Pixabay

Президент UFC Дэйна Уайт объявил об отмене турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля. Эксперты считают, что это было сделано по финансовым соображениям.

Дэйна Уайт в специальном интервью для ESPN объяснил причины отмены и дальнейшие планы: «Влиятельные лица попросили меня отступиться и не проводить турнир в следующую субботу. Мы готовы все провести. Tachi Palace Resort Casino в индейской резервации в Калифорнии поддерживали нас все время. Могу вам заявить сейчас, что как только мир вновь вернется в норму, Калифорнийский турнир будет именно там. Я проведу там крупный бой в благодарность за поддержку», – заявил он.

Напомним, что на турнире UFC 249 планировалось провести бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова, но в итоге Хабиба заменил Джастин Гэтжи.

Эксперты считают, что причиной отмены мог быть финансовый вопрос: «Понятно, почему отказался Хабиб, он не мог вылететь, – рассказал ТАСС руководитель российской компании М-1 Вадим Финкельштейн. – Вряд ли он предвидел ситуацию. Думаю, что причиной отмены стал финансовый вопрос. Проведение такого мероприятия на острове стоило дороже, чем проведение на обычной арене».