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Фигуристка Евгения Медведева поделилась планами в связи с коронавирусом

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фигуристка Евгения Медведева поделилась планами в связи с коронавирусом
Е. Медведева, фото: vk.com/evgeniaarmanovnamedvedeva

Фигуристка Евгения Медведева поделилась, как у нее поменяли планы из-за коронавируса. К счастью, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпйский игр здорова.  В июне у нее предстоит выступление шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). Но коронавирус «закрыл» границы между некоторыми странами. Летние Олимпийские игры в Японии перенесены на 2021 год.

Медведевой пришлось две недели провести в Канаде после возвращения из США. Две недели Женя честно отсидела дома. Тренировалась в домашних условия. Но фигуристам нужен лед.  Она полетела в Японию и написала поклонникам: «В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится  «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее».

 
 
 
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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)13 Мар 2020 в 11:21 PDT

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