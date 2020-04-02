Фигуристка Евгения Медведева поделилась планами в связи с коронавирусом

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2 апреля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Е. Медведева, фото: vk.com/evgeniaarmanovnamedvedeva

Фигуристка Евгения Медведева поделилась, как у нее поменяли планы из-за коронавируса. К счастью, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпйский игр здорова. В июне у нее предстоит выступление шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). Но коронавирус «закрыл» границы между некоторыми странами. Летние Олимпийские игры в Японии перенесены на 2021 год.

Медведевой пришлось две недели провести в Канаде после возвращения из США. Две недели Женя честно отсидела дома. Тренировалась в домашних условия. Но фигуристам нужен лед. Она полетела в Японию и написала поклонникам: «В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)13 Мар 2020 в 11:21 PDT

Карта распространения коронавируса в разных странах мира