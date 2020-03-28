Тренер рассказал, как использовать гречку при занятиях фитнесом

Аргументы Недели → Спорт 13+

28 марта 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие спортзалы оказались закрыты, а любители фитнеса вынуждены устраивать тренировки в домашних условиях. Тренер Виталий Вознюк рассказал, как в этом может помочь гречка.

Эксперт напомнил, что сейчас многие спортклубы проводят дистанционные занятия с профессиональными тренерами, посмотреть которые может любой желающий. Для этого выделяются лучшие специалисты. Конечно, полноценный тренажерный зал из подручных предметов устроить нельзя, однако можно проводить общеразвивающие тренировки и дома, передаёт Мир24.

«Вместо гантелей можно использовать любое отягощение. Это может быть бутылка с водой, любой пакет с чем-нибудь, элементарно – по одному пакету гречки в каждую руку – и вперед. Сейчас, я думаю, все закупились», - посоветовал Вознюк.

При этом он добавил, что новички с непривычки могут переусердствовать. «Лучше взять за основу 5-6 мышечных групп (ноги, спина, грудь, плечи, пресс), и по одному упражнению на каждую группу мышц, достаточно 10-15 повторений, 2 круга сделать… Достаточно будет получаса в день», - посоветовал тренер.