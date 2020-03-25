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Шеф-повар рассказал, какие блюда можно приготовить из запасов гречки

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Шеф-повар рассказал, какие блюда можно приготовить из запасов гречки
гречка, pixabay.com
Шеф-повар, эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, что можно сделать с гречкой, закупленной в период эпидемии коронавируса. Ранее россияне массово бросились приобретать данную крупу.
 
Предполагается, что запасы гречки еще долгое время будут требовать нестандартного подхода к ее приготовлению, так как просто сваренная крупа быстро надоест.
 
Сергей Синицын в беседе с Радио Sputnik порекомендовал употреблять этот продукт с различными маслами, в которые добавлен розмарин, базилик или тимьян. Кроме того, можно сделать гречневые котлеты с яйцом или превратить крупу в муку и добавлять ее в смузи или выпечку. Хорошая идея – приправлять гречку специями, в частности, тмином, который придаст блюду необычный привкус и тонкий аромат.
ЕТ
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