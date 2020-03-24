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Гречка и рис стали самыми востребованными у россиян в период кризиса

, 15:24 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Nielsen

Гречка и рис стали самыми востребованными у россиян в период кризиса
Pixabay

Аналитики Nielsen провели расследование, чтобы выяснить, как изменился спрос на товары в период эпидемии, и каким продуктам россияне отдают предпочтение. В топ попали гречка, рис, сахар и туалетная бумага.

Компания Nielsen провела исследование потребительской активности с 9 по 15 марта. Оказалось, что этот период стал вторым по уровню спроса после новогодней недели, что связано с подготовкой людей к возможному карантину и другим ограничениям.

Как сообщает РБК, в сети «Магнит» отмечали возросший интерес потребителей к товарам длительного хранения — бакалее, средствам личной гигиены, бытовой химии, детскому питанию, кормам для животных. В онлайн-магазинах количество заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по России по сравнению с 11 марта.

Топ самых популярных товаров в России с 9 по 15 марта (увеличение спроса в %):

  • гречка (+66%)
  • рис (+64%)
  • сахар (+56%)
  • мясные консервы (+54%)
  • влажные салфетки (+54%)
  • туалетная бумага (+26%)

Не обошли вниманием россияне и алкогольные напитки. Спрос на пиво увеличился на 15%, а на водку на 10%.

Наибольший ажиотаж был отмечен в Москве, где на данный момент зафиксировано наибольшее число заболевших в Росии. В крупнейших розничных сетях продажи ускорились в денежном выражении почти в три раза — до 14,9% (на неделе с 9 по 15 марта) по сравнению c 5,2% неделей ранее.

«Вторая неделя марта — яркий пример того, что может происходить с рынком товаров FMCG, когда типичные покупательские привычки отходят на второй план, уступая место ажиотажному спросу: случаев заражения коронавирусом становится все больше, а потребители начинают активно запасаться товарами на случай карантина, расширяя свою стандартную покупательскую корзину. Вместе с товарами первой необходимости они приобретают множество сопутствующих товаров, опасаясь того, что в ближайшем будущем будут ограничены в возможности совершать покупки и питаться как обычно», — прокомментировал отчёт Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия.

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