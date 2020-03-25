Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

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25 марта 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: официальный сайт КХЛ

КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона 2019/2020 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», – говорится в сообщении КХЛ.

Руководство лиги до последнего надеялось на стабилизацию ситуации и даже разработало «множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле». Но на данный момент, как говорится в сообщении, исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Известно, что несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. В КХЛ посчитали, что проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Что касается продолжения сезона летом, то это крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне – клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон.

Также сообщается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ.

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса зафиксировали в НХЛ.