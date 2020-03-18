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Первый случай коронавируса зафиксировали в НХЛ

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Первый случай коронавируса зафиксировали в НХЛ
Фото: Pixabay

Положительный тест на коронавирус оказался у одного из игроков канадского хоккейного клуба «Оттава Сенаторз». При этом имя заразившегося в дирекции клуба пока не называют.

Сообщается лишь, что у спортсмена были легкие симптомы, сейчас он изолирован, а все, с кем он так или иначе контактировал, уведомлены о болезни хоккеиста. Всем им предложено уйти на карантин и в случае появления симптомов обращаться к клубному медицинскому персоналу.

В «Оттаве Сенаторз» выступают два хоккеиста из России – это Никита Зайцев и Артем Анисимов.

В НХЛ сезон приостановлен 12 марта и дата его возобновления пока что неизвестна.

Ранее сообщалось, что у супруги премьер-министра Канады подтвердился коронавирус, семья на карантине.

ДВа

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