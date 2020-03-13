У супруги премьера Канады подтвердился коронавирус, семья на карантине

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13 марта 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: соцсети

Пресс-секретарь главы правительства Канады Кэмерон Ахмад сообщил, что подтвердилось заражение коронавирусом у супруги премьер-министра Джастина Трюдо Софи. Известно, что сам политик уже сообщил о своей самоизоляции на 14 дней, сообщает kp.ru.

Ахмад объяснил, что Софи Грегуар-Трюдо почувствовала недомогание и прошла тест на выявление коронавирусной инфекции, по рекомендации врачей. Пресс-секретарь уточнили, что заболевание проходит в легкой форме, состояние стабильное, принимаются все меры предосторожности.

При этом представитель Трюдо отметил, что у самого главы правительства коронавируса нет, но он находится на карантине вместе с Софи.

На сегодняшний день в Канаде зарегистрировано 138 случаев заражения, среди них девять выздоровевших и один летальный исход.