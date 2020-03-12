Премьер-министр Канады самоизолируется из-за возможности наличия коронавируса у жены

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12 марта 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Famous/Keystone Press Agency

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг, 12 марта, сообщил, что принял решение самоизолироваться. По словам политика, его супруга в настоящий момент проходит тест на коронавирус нового типа.

К настоящему моменту данных о том, в каком состоянии находится супруга канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо, в СМИ не поступало.

Ранее стало известно, что королевская семья Испании прошла тест на наличие коронавирусной инфекции после того, как королева Летисия посетила мероприятие, на котором присутствовала зараженная чиновница.