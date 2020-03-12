Испанская королевская семья сдала анализы на коронавирус

Королевская чета Испании и их дочери сдали анализы на наличие коронавируса после выявления заболевания у одного из членов правительства, которая участвовала в мероприятии с королевой Летисией.

Ранее член правительства страны, министр равных возможностей Ирена Монтеро и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас были помещены на карантин.