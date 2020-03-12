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Испанская королевская семья сдала анализы на коронавирус

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Испанская королевская семья сдала анализы на коронавирус
король и королева Испании, Thorton/Keystone Press Agency
Королевская чета Испании и их дочери сдали анализы на наличие коронавируса после выявления заболевания у одного из членов правительства, которая участвовала в мероприятии с королевой Летисией.
 
Ранее член правительства страны, министр равных возможностей Ирена Монтеро и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас были помещены на карантин.
 
Было решено, что члены королевской семьи также решили пройти тест на выявление COVID-19 в качестве профилактической меры, которую ранее предписали органы здравоохранения. Результаты указанных анализов будут обнародованы позже.
ЕТ
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