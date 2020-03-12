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У баскетболиста Руди Гобера после шутки о коронавирусе нашли опасную инфекцию

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

У баскетболиста Руди Гобера после шутки о коронавирусе нашли опасную инфекцию
Фото: pixabay.com

Стало известно о приостановлении регулярного чемпионата НБА из-за найденного у центрового игрока «Юты Джазз» Руди Гобера коронавируса. Отмечается, что несколько дней назад 27-летний француз иронично высказался о заболевании в одном из интервью.

На вопрос журналиста, как он относится к новому коронавирусу, Гобер посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны и стол в помещении.

В заявлении НБА сказано, что сезон приостановлен на неопределенный период времени из-за положительного теста на коронавирус у одного из баскетболистов. Кроме того, представители лиги отметили, что перерыв будет использован для определения дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию в Канадн отменен. Позже тренер Татьяна Тарасова назвала примерные сроки возобновления соревнований.

Кроме того, коронавирус обнаружен у актера Тома Хэнкса, его супурги и  у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани

 

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