У баскетболиста Руди Гобера после шутки о коронавирусе нашли опасную инфекцию

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12 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Фото: pixabay.com

Стало известно о приостановлении регулярного чемпионата НБА из-за найденного у центрового игрока «Юты Джазз» Руди Гобера коронавируса. Отмечается, что несколько дней назад 27-летний француз иронично высказался о заболевании в одном из интервью.

На вопрос журналиста, как он относится к новому коронавирусу, Гобер посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны и стол в помещении.

В заявлении НБА сказано, что сезон приостановлен на неопределенный период времени из-за положительного теста на коронавирус у одного из баскетболистов. Кроме того, представители лиги отметили, что перерыв будет использован для определения дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию в Канадн отменен. Позже тренер Татьяна Тарасова назвала примерные сроки возобновления соревнований.

Кроме того, коронавирус обнаружен у актера Тома Хэнкса, его супурги и у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020