Тарасова оценила сообщение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

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12 марта 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Татьяна Тарасова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский тренер Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде из-за вспышки коронавирусной инфекции. Эксперт назвала приблизительные сроки проведения соревнований.

«Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию 2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года», - высказала она.

Кроме того, призёр Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева расстроена, что ее дебют в роли комментатора не состоится в Монреале. Однако спортсменка отметила что, здоровье фигуристов важнее.

Ранее представители Международного союза конькобежцев (ISU) объявили об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Канаде, в Монреале.

А министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период.