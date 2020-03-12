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Объявлено об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Объявлено об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде
Алена Косторая, фото: vk.com/kostornaiateam

Представители Международного союза конькобежцев (ISU) объявили об отмене чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года из-за распространения в мире коронавируса COVID-2019.  Фигуристы должны были соревноваться в Канаде, в Монреале. Чемпионат мира планировалось провести с 18 по 22 марта.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и ISU следили за позицией местного и федерального органов здравоохранения по ситуации с распространением нового вируса и уважительно приняли решение об отмене турнира.

Как власти Канады, так и спортивные организации беспокоятся о здоровье и безопасности спортсменов, тренеров, волонтеров и зрителей.

Россию на ЧМ-2020 по фигурном катанию должны были представлять Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова в женском одиночном катании; в мужском одиночном катании — Дмитрий Алиев и Артур Даниелян; в соревнованиях спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин; в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В Канаде ранее отменили женский чемпионат мира по хоккею.
По данным канадского Минздрава на 11 марта, в стране коронавирусом заразились 93 человека. Один человек скончался.

 

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