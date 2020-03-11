В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

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11 марта 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NTV

Фото: pixabay.com

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса. По его словам, власти предлагают начать принимать гостей не в марте, а в конце апреля или начале мая.

«Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров. Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом – это правильное решение в сложившихся условиях», - высказал министр.

Эрсой отметил, что в ближайшее время власти разработают меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными потерями. Кроме того, он добавил, что мероприятия в сфере культуры и туризма будут перенесены на май.

Ранее сообщалось, что туроператоры понижают цены на зарубежные курорты.

Однако Россия, в том числе компании «Аэрофлот» и «Победа», приостанавливают рейсы в некоторые европейские города.