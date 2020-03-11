Дешевый отдых vs коронавирус: туроператоры скинули цены на зарубежные путевки

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11 марта 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

ВОЗ объявило коронавирус пандемией, по всему миру страны закрывают границы. Тем временем туроператоры ищут возможности удержаться на плаву и предлагают путевки практически даром.

«Интересный момент, что не только сами операторы понижают цены, поставщики конечных услуг. Цепочка не обрывается за территорией России. Авиакомпании и отели вдруг решили стать лояльнее. Это еще не самое дно по цене. Если подождать неделю-две, можно будет вообще практически за 50 долларов слетать за пределы родины на пляж», - рассказал гендиректор компании-туроператора Артур Мурадян.

Он отметил, что туроператоры охотно идут на риск, поскольку в сложившейся ситуации компаниям в первую очередь нужно заботиться о зарплатах сотрудникам. По словам специалиста, сейчас выгодно покупать не только горящие путевки, но и туры на середину или даже конец лета, передаёт Мир24.