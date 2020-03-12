«Результат оказался положительным», американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга больны коронавирусом

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12 марта 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

63-летний американский актёр Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом. Об этом он сам сообил своим поклонникам в социальной сети.

"Привет, друзья. Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и ещё появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы всё сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал Том Хэнкс в Twitter.

Теперь супругам предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.