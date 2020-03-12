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У защитника «Ювентуса» обнаружили коронавирус, а NBA приостанавливает сезон из-за пандемии

, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

У защитника «Ювентуса» обнаружили коронавирус, а NBA приостанавливает сезон из-за пандемии

Коронавирус не щадит никого. У защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани обнаружили коронавирус, а NBA заявила, что приостанавливает сезон из-за пандемии. Среди баскетболистов тоже есть  заболевшие.

Болезнь протекает бессимптомно, но в команде уже изолировал игрока и устанавливает всех, кто контактировал с , а это может быть любой член команды.

Кроме того, NBA выпустила официальное явление, что приостанавливает сезон из-за пандемии коронавируса. Более того, у одного из игроков лиги из «Юты Джаз» найден вирус. По предварительной информации, речь идет о центровом Руди Гоберте, сообщает канал «Mach».

Между тем, комиссия здравоохранения Китая заявила, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. У в других странах все только начинается.

 

БИ

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