Все новости >>

//Спорт 13+

Губерниев сообщил, что Логинов пропустит сегодня масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Губерниев сообщил, что Логинов пропустит сегодня масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии
А. Логинов, фото из vk.com//dmitry_guberniev

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 8 марта сообщил о проблемах со здоровьем у победителя чемпионата мира-2020 в спринте Александра Логинова. По сведениям Губерниева, "российский биатлонист Александр Логинов пропустит сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место".

"... причиной снятия стали проблемы со здоровьем. В спринте Логинов стал 65-м, в эстафете не выступал", - написал журналист пост в соцсети. Дмитрий Губерниев напомнил, что на чемпионате мира-2020 Александр Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В Италии 22 февраля Логинова полиция обыскивала в номере отеля в день перед соревнованиями.

Болельщики Логинов поддерживают его. "Видимо сильно достали... Успехов, Саша, береги себя", - написала Наталья Бурдина. "Саша, здоровье и нервы дороже. набирайся сил. мы тебя любим и ждём!!!", - пишет Елена Куликова.
А некоторых поклонников биатлона Логинов разочаровал.

Напомним, Логинов снялся и с последней гонки чемпионата мира в Италии. Легендарный биатлонист Тихонов ответил спортивному комментатору Губерниеву.

ИЧ

//картина дня

Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса. Граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил могут привлекать по 236 статье УК РФ.

Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Фуссек-Хаккарайнен в полиции говорила слова победителя четырех Олимпиад, экс-главы Союза биатлонистов России (СБР)…

//новости ан

После скандальной программы Малахова, в которой пенсионеры российской эстрады позволили себе оскорблять Андрея Разина, Игорь Крутой позвонил продюсеру и извинился…

//новости ан

Известная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина рассказала об измене своего супруга Владимира Заседателева, которая произошла более сорока лет назад. Отмечается, что…

Оставшийся в квартире после инцидента Максим рассказал об убийстве 14-летнего мальчика Влада, которое произошло в доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В подъезде одного из жилых домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино (Санкт-Петербург) обнаружили тело 14-летнего подростка. По факту преступления возбуждено…

Московские коммунальщики объявили войну стрит-арту. Но вместо уродливых картинок и матерных словечек на заборе, они стали уничтожать граффити, которое никому не мешало…

//новости ан

Пока во всем мире борются со смертельным вирусом — российские селебрити продолжают развлекаться в Instagram, напяливая себе на лица медицинские маски и разукрашивая…

Мэр Подольска Николай Пестов подал в суд на местную жительницу из-за оскорбления в соцсетях. Евгения Егорова действительно написала несколько нелицеприятных комментариев…

//новости ан

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в квартире на западе Москвы. Богданович за два дня до смерти был внесен…