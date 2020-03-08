Губерниев сообщил, что Логинов пропустит сегодня масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

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8 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

А. Логинов, фото из vk.com//dmitry_guberniev

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 8 марта сообщил о проблемах со здоровьем у победителя чемпионата мира-2020 в спринте Александра Логинова. По сведениям Губерниева, "российский биатлонист Александр Логинов пропустит сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место".

"... причиной снятия стали проблемы со здоровьем. В спринте Логинов стал 65-м, в эстафете не выступал", - написал журналист пост в соцсети. Дмитрий Губерниев напомнил, что на чемпионате мира-2020 Александр Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В Италии 22 февраля Логинова полиция обыскивала в номере отеля в день перед соревнованиями.

Болельщики Логинов поддерживают его. "Видимо сильно достали... Успехов, Саша, береги себя", - написала Наталья Бурдина. "Саша, здоровье и нервы дороже. набирайся сил. мы тебя любим и ждём!!!", - пишет Елена Куликова.

А некоторых поклонников биатлона Логинов разочаровал.

Напомним, Логинов снялся и с последней гонки чемпионата мира в Италии. Легендарный биатлонист Тихонов ответил спортивному комментатору Губерниеву.