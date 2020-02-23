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Биатлонист Александр Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира в Италии

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Биатлонист Александр Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира в Италии
Александр Логинов, фото Hendrik Schmidt, globallookpress.com

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира по биатлону в Италии. Гонка с общего старта в воскресенье, 23 февраля, завершит первенство мира по биатлону. Логинов отказался выступать в масс-старте.

Накануне российские битлонисты соревновались в эстафете, команда с участием Логинова заняла четвертое место.
В тот день, 22 февраля, ранним утром в номер отеля, где спали Логинов, его тренер Александр Касперович и спорстмен Евгений Гараничев, пришла полиция. Обыскивали вещи Логинова. У него изъяли телефон, гаджеты, оружие.

Но Логинов все равно вышел на старт. А вечером стало известно, что биатлонист в ближайшее время может завершить карьеру в связи с постоянными нападками из-за его допинговой дисквалификации в 2015 году.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмущена обысками российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. 

ИЧ

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