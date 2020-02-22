"Это невиданные хамство и безобразие", - Наталья Поклонская возмущена обысками номеров российских биатлонистов в Италии

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22 февраля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Н. Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмущена обысками российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. В Италии проходит чемпионат мира по биатлону. Сегодня Логинов и Гараничев побегут эстафету.

А ранним утром их разбудили полицейские и начали обыскивать личные вещи. Мужчин призвали сидеть, винтовки у них отобрали. "Послушайте, это невиданные хамство и безобразие! Итальянская полиция в 6 утра врывается в номера наших биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича: открывают двери своим ключом, проводят обыски, забирают у них технику... И всё это происходит накануне гонки чемпионата мира по биатлону", - возмущена Поклонская. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!" - пишет депутат в Инстаграм. Поклонская поддержала спортсменов: "Ребята, знайте — мы с вами! И желаем вам победы!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)22 Фев 2020 в 1:33 PST

До гонки осталось менее двух часов. Наши девушки не смогла завоевать награды в эстафете. Победила сборная Норвегии. Бронза - у украинок.