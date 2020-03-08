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Легендарный биатлонист Тихонов ответил спортивному комментатору Губерниеву

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Легендарный биатлонист Тихонов ответил спортивному комментатору Губерниеву
vk.com/dmitry_guberniev

Не утихают обсуждения обысков номера в итальянском отеле российского биатлониста Александра Логинова.
Полиция пришла к Логинову с обыском ранним утром 22 февраля, в тот день, когда ему предстояло выступить на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Как стало известно,  обыск был связан с тренером Логинова. Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной Украиной. В полицию обратилась чиновница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен.

Вскоре спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Фуссек-Хаккарайнен говорила слова легендарного российского биатлониста, победителя четырех Олимпиад, экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.

Комментатор написал пост: "Фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии !!!! Очень много бессмыслицы про Логинова , что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать !!!! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова !!!! С чем я всех и поздравляю !!!! Выводы каждый сделает сам !!!.

Губерниев отметил, что в его распоряжении оказались копии подлинных документов по делу россиян и назвал Тихонова "стукачком".

"Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок", — написал цитату из фильма "Место встречи изменить нельзя" Губерниев.
После такого обвинения Тихонов раскритиковал Губерниева, сказав, что журналист сейчас не видит ошибок в работе руководства СБР. По мнению Тихонова, при его руководстве Союз была лучший в мире. "Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп. Выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе", — сказал прославленный чемпион.

Напомним, после обысков в Италии Логинов задумался об уходе из спорта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вальбе уверена, спортивный журналист Губерниев часто переступает грань, а его оценочные суждения или даже откровенное хамство оскорбительны. 

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)5 Мар 2020 в 1:56 PST

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