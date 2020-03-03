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Адвокат российских биатлонисток сообщил о признании поддельными подписи Родченкова

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат российских биатлонисток сообщил о признании поддельными подписи Родченкова
Григорий Родченков, фото: globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах по делу российских биатлонисток были поддельными.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 марта начал рассмотрение дела российских биатлонисток Ольги Зацевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые в 2017 году были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Арбитраж принял заявление адвокатов российских спортсменок о том, что в документах, предоставленных МОК по делу, стоят поддельные подписи Родченкова. МОКу дали сутки ответить.

3 марта адвокат россиянок Алексей Панич заявил, что МОК подписи Родченкова в документах по делу российских биатлонисток были поддельными. Показания Родченкова являются основными доказательствами вины биатлонисток.

Как объяснил адвокат, предоставленных защитой доказательств достаточно, чтобы исключить показания Родченкова из дел Зайцевой, Вилухиной и Романовой. МОК и ВАДА позорно молчали в арбитражном суде. 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал фамилии российских биатлонисток, подписи которых подделывал бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

ИЧ

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