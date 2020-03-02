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Губерниев назвал фамилии биатлонисток, подписи которых подделывал Родченков

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Губерниев назвал фамилии биатлонисток, подписи которых подделывал Родченков
Дмитрий Губерниев, фото из соцсети

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал фамилии российских биатлонисток, подписи которых подделывал бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

По словам Губерниева, Родченков подделывал подписи на документах, на которые ориентируется Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Родченков, на основании показаний которого выстроено дело о действии государственной системы допинга в России, подделывал подписи на документах биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.
Видеозаявление Губерниева размещено на его странице в Instagram.

"Биатлонный этап в Чехии пройдет без зрителей, а ещё Родченков подписи подделал !!!!" - заявил спортивный журналист после того, как МОК представил подписи на всех документах Родченкова, а адвокат Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой назвал подписи спортсменок подделками.

Защитник интересов спортсменок Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде со ссылкой на заключения британских и российских экспертов, указал на то, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсацию в десятикратном размере понесенных издержек.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял заявление адвокатов Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной о поддельных подписях в документах по их допинговым делам.

СAS потребовал от МОК до вторника предоставить объяснения по этому вопросу.

Спортсмены были пожизненно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Зайцева на Играх в Сочи в составе сборной России вместе с Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Романовой завоевала серебро в эстафетной гонке, но позднее данный результат был аннулирован из-за дисквалификации Вилухиной и Романовой. Позже МОК также признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил.

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира по биатлону в Италии 23 февраля, после того, как в отеле его обыскала полиция. 

 
 
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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)2 Мар 2020 в 1:51 PST

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