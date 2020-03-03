МОК и ВАДА позорно молчат в арбитражном суде

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3 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Грандиозный скандал разгорается в спортивном сообществе. Как выяснилось, крестовый поход, объявленный против российских спортсменов в 2017 году, в некоторых случаях основывался на поддельных документах.

Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, доказали, что подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — самая настоящая подделка. Они могли быть вставлены туда из другого источника.

Как сообщает «Лента.ру», специалисты Лаборатории компьютерной криминалистики проанализировали некоторые документы за подписью Родченкова и обнаружили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения. Речь идет о представленных адвокатской фирмой Herbert Smith Freehills приложениях 43 и R-64 — показаниях Родченкова от 12 ноября 2019 года и от 22 февраля 2020-го.

«Было выявлено, что это два разных документа с криминалистической точки зрения. У этих документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы и пр. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на странице 16 PDF-файла «Exhibit 43 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 12 ноября и странице 6 PDF-файла «Exhibit R-64 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 22 февраля присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью», — констатируют эксперты, добавляя, что у этих изображений одинаковый размер, формат, и хеш-сумма (уникальный идентификатор файла).

Между тем, любой криминалист знает, как бы ни старался одинаково подписываться человек, сканы его граффити всегда будут немного разные. И если изображения с подписью полностью совпадают, то это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой. Так что Спортивный арбитражный суд (CAS), в котором интересы российских биатлонисток представляет адвокат Алексей Панич, уже потребовал у Международного олимпийского комитета объяснений.

Доказательства очевидны и помимо восстановления прав наших спортсменок им полагается огромная компенсация за моральный и материальный ущерб. На Олимпиаде в Сочи Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова выиграли серебро в эстафете. Кроме того Ольга Вилухина стала второй в спринте. Однако МОК, который организовал всеобщую травлю российских спортсменов, пожизненно отстранил биатлонисток от соревнований якобы за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты.

Алексей Панич призвал CAS создать прецедент и раскритиковал МОК за «непрофессиональную подготовку обвинения». Соответственно, российская сторона претендует на компенсацию судебных издержек в десятикратном размере.

Напомним, Родченков бежал в США в 2015 году. И его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В результате обвинений комиссии Макларена многие российские атлеты были дисквалифицированы и лишены наград.

Пихлер назвал дело политическим, а Родченкова лжецом

Экс-тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер принял участие в слушаниях по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Прибывший на суд Пихлер обвинил бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова во лжи.

«В суде я был более часа. За это время я рассказал обо всём, что знаю. Нет сомнений, что российские биатлонистки чисты. Я уверен, что Родченков нагло врёт. В качестве примера я привёл случай, когда Родченков сказал, что в январе 2013 года я был с Екатериной Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы находились на сборе в Зеефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Его слова — ложь, эта история многое говорит о Родченкове», — сказал Пихлер.

Напомним, что ранее документы предоставленные МОК оказались с фальшивыми подписями Родченкова. СAS дал сутки организации на разъяснение ситуации.

МОК и ВАДА отказались комментировать ситуацию с поддельными подписями Родченкова...

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5681602.html,

https://metaratings.ru/news/pikhler-pribyl-v-cas-gde-nazval-rodchenkova-lzhetsom/