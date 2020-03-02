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Мария Шарапова заверила, что не вернется в теннис

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru.

Мария Шарапова заверила, что не вернется в теннис
pixabay.com

Недавно Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Теперь экс-первая ракетка мира ответила на вопрос, может ли она вернуться в спорт, поскольку возобновление карьеры стало частым явлением в женском теннисе.

Шарапова заверила, что нет. Девушка отметила: у каждого своя жизнь, а у женщин идет речь еще и о семье.

«Я бы не знала, как одновременно [играть и воспитывать ребенка], и с трудом бы жертвовала временем с детьми, чтобы посвящать его своему организму, тренировкам и корту. Не хотела бы родить ребенка при таких обстоятельствах. У меня были хорошие отношения с мамой и папой, но я хочу дать своим детям ощущение мира, покоя и дома», - поделилась спортсменка.

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры. Девушка отметила, что будет продолжать выходить на лед, но уже не в рамках профессиональных соревнований.

ЕЧ

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