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Фигуристка Аделина Сотникова уходит из большого спорта

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фигуристка Аделина Сотникова уходит из большого спорта
Фото: соцсети

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры. Девушка отметила, что будет продолжать выходить на лед, но уже не в рамках профессиональных соревнований.

23-летняя Сотникова призналась, что покидает большой спорт из-за проблем со здоровьем. Недавно спортсменка перенесла операцию. Врачи диагностировали у девушки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой… фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», - сказала фигуристка.

АБ

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