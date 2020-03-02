Фигуристка Аделина Сотникова уходит из большого спорта

Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры. Девушка отметила, что будет продолжать выходить на лед, но уже не в рамках профессиональных соревнований.
23-летняя Сотникова призналась, что покидает большой спорт из-за проблем со здоровьем. Недавно спортсменка перенесла операцию. Врачи диагностировали у девушки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой… фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», - сказала фигуристка.