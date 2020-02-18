Фигуристка Сотникова госпитализирована, о состоянии 23-летней девушки рассказала тренер

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18 февраля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова попала в больницу. 23-летняя девушка перенесла операцию. О её состоянии рассказала тренер Елена Буянова.

Фигуристка поступила на плановую операцию в отделение первой нейрохирургии московской городской клинической больницы №67. Тренер спортсменки заверила, что здоровью её подопечной ничего не угрожает. Однако при этом Буянова не стала комментировать диагноз Сотниковой и то, как фигуристка чувствует себя в настоящее время.

«Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке», - заверила тренер.