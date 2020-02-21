"Старался никого не трогать, пока не трогали его", - Плющенко поделился подробностями конфликта с Тутберидзе

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21 февраля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин Евгений Плющенко рассказал о конфликте с известным тренером Этери Тутберидзе, подготовившей олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову.

Как раз после заявления Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры и произошла первая перепалка в соцсети между Плющенко и Тутберидзе.

Как отметил Плющенко, их с Тутберидзе дискуссия получила широкий общественный резонанс. По признанию Евгения, он не любит "это" и "всегда старался никого не трогать", пока его никто не трогает. "Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке... В следующий раз, возможно, мы уже будем решать вопросы по-другому", - цитирует Плющенко издание sport-express.ru.

Напомним, Плющенко, который теперь тренирует фигуристов, предположил, что Загитовой не хватило внимания тренеров.

Тутберидзе не заставила ждать ответа. Тренерский штаб Тутберидзе обвинил Плющенко: якобы он переманивал Алину. Он счел реакцию хамской. Их конфликт прокомментировал Дмитрий ГУберниев.