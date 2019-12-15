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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Тренерский штаб Этери Тутберидзе заявил, что Евгений Плющенко пытался переманить Алину Загитову

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Тренерский штаб Этери Тутберидзе заявил, что Евгений Плющенко пытался переманить Алину Загитову
Алина Загитова, фото: twitter.com/archivezagitova

Тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитавший фигуристку, олимпийскую чемпионку, завоевавшую к 17 годам все возможные медали Алину Загитову, быстро отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона, знаменитого фигуриста Евгения Плющенко.

Евгений Плющенко предположил, что Алине Загитовой не хватало внимания тренера и нужен новый наставник

Евгений Плющенко предположил, что Алине Загитовой не хватало внимания тренера и нужен новый наставник

Алина Загитова объявила о перерыве в своей спортивной карьере.
Плющенко посчитал, что на такое решение 17-летней фигуристки повлияло и то, что она не смогла конкурировать со спортсменками с четверными прыжками, и то, что тренеры уделяют олимпийской чемпионке недостаточное количество внимания.
Тренерский штаб Этери Тутберидзе сделал заявление:

«Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ», - говорится в заявлении. 

Текст заявления опубликован в Инстаграм тренеров. 

 
 
 
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Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)14 Дек 2019 в 10:00 PST

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