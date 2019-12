Тренерский штаб Этери Тутберидзе заявил, что Евгений Плющенко пытался переманить Алину Загитову

Тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитавший фигуристку, олимпийскую чемпионку, завоевавшую к 17 годам все возможные медали Алину Загитову, быстро отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона, знаменитого фигуриста Евгения Плющенко.

Евгений Плющенко предположил, что Алине Загитовой не хватало внимания тренера и нужен новый наставник

Алина Загитова объявила о перерыве в своей спортивной карьере.

Плющенко посчитал, что на такое решение 17-летней фигуристки повлияло и то, что она не смогла конкурировать со спортсменками с четверными прыжками, и то, что тренеры уделяют олимпийской чемпионке недостаточное количество внимания.

Тренерский штаб Этери Тутберидзе сделал заявление:

«Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ», - говорится в заявлении.

Текст заявления опубликован в Инстаграм тренеров.

