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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Губерниев прокомментировал ссору между Плющенко и штабом Тутберидзе

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Губерниев прокомментировал ссору между Плющенко и штабом Тутберидзе
Фото: соцсети

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал, который разгорелся между Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе. Поводом послужило заявление фигуристки Алины Загитовой о ее желании приостановить карьеру.

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Губерниев в шутку сравнил поклонников биатлона с фанатами фигурного катания. Он отметил, что среди фигуристов часто случаются недопонимания и ссоры.

«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в сети дикий **** (скандал), как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» - написал комментатор в соцсети.

АБ

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