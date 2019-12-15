Губерниев прокомментировал ссору между Плющенко и штабом Тутберидзе

//Спорт 13+

15 декабря 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал, который разгорелся между Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе. Поводом послужило заявление фигуристки Алины Загитовой о ее желании приостановить карьеру.

Шестилетний сын Плющенко зарабатывает больше, чем прославленный фигурист

Губерниев в шутку сравнил поклонников биатлона с фанатами фигурного катания. Он отметил, что среди фигуристов часто случаются недопонимания и ссоры.

«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в сети дикий **** (скандал), как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» - написал комментатор в соцсети.