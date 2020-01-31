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31 января 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Определен состав российской сборной на чемпионат мира-2020 по фигурному катанию, который пройдет в Монреале в Канаде с 18 по 22 марта. Состав сборной определил исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

Президент Федерации, легендарный фигурист Александр Горшков рассказал, что в женском одиночном катании выступят три воспитанницы тренеров группы Этери Тутберидзе, занявшие весь пьедестал почета на чемпионате Европы-2020: 16-летняя Алена Косторная, 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными будут Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

В мужском одиночном катании сборную России представят чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев и серебряный призер чемпионата Артур Даниелян. Запасные — Александр Самарин и Макар Игнатов.

Среди спортивных пар в команде чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасные — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду — победители европейского первенства Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые призеры Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В резерве — Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

На чемпионате Европы в Австрии российские фигуристы выиграли четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.