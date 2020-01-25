14 сотых решили судьбу Никиты Кацалапова и Виктории Синицыной. И они чемпионы Европы

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25 января 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

В. Синицына и Н. Кацалапов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали "золото" на чемпионате Европы среди танцевальных пар по фигурному катанию. С парой работает Александр Жулин, подготовивший чемпионов Олимпиады-2006 Татьяну Навку Романа Костомарова.

Сегодня Виктория и Никита показали красивое и удивительно сильное катание. Они выиграли у французской пары, пятикратных чемпионов Европы Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. судьи долго оценивали результат произвольного танца французов, которые выступили после нашей пары. Вике и Никите пришлось поволноваться.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов показали лучший результат в произвольной программе, получив за свой прокат 131,69 балла. Результат нашей пары по итогам двух соревновательных дней составил 220,49 балла.

"Браво, Саша!" - поздравил Илья Авербух Жулина.

У французов - "серебро". Наши Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место.

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