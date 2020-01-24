Загитова показала красивое фото с тренировки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова похвасталась перед подписчиками потрясающей формой. Недавно фигуристка заявила о том, что решила приостановить спортивную карьеру. При этом девушка продолжает тренировки.
Загитова опубликовала в соцсети фотографию с тренировки. На снимке фигуристка продемонстрировала отличную растяжку. «Работа полным ходом», - прокомментировала спортсменка.
Девушка отказалась от участия в чемпионате России, а, следовательно, и в первенстве Европы и мира. Заявление Загитовой о приостановке карьеры вызвало большой резонанс как в обществе, так и среди профессиональных спортсменов.
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